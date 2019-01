Fiocco rosa per Capodanno: è Daria la prima nata nel Salento, ma non è sola

Non c’è solo la conta dei danni e dei feriti ad occupare le prime pagine dei giornali il primo giorno dell’anno. Perché accanto alle notizie di cronaca, spesso tristi, c’è sempre spazio per quelle di attualità, molto più gioiose. È stato un capodanno di felicità molte famiglie che hanno festeggiato il 2019 con l’arrivo della cicogna. Tre i nuovi nati nel Salento.

Poco dopo lo scoccare della mezzanotte (otto secondi dopo per l’esattezza) è nata Daria all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. 4 chili 280 grammi di gioia per i genitori che l’hanno potuta abbracciare mentre ancora si sentivano in lontananza i fuochi della festa.

Daria non è sola: la cicogna ha fatto tappa anche a Scorrano, dove alle 3.55 è nata una bimba di nome JOJA. Fiocco azzurro a Galatina, dove all’una e sette minuti è nato Gabriele.