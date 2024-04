Privacy Tour 2024″, alle Officine Cantelmo di Lecce la tappa pugliese

Si svolgerà sabato 20 aprile, dalle 10 alle 13, presso le Officine Cantelmo di Lecce, la tappa pugliese del “Privacy Tour 2024“. L’incontro si colloca nell’ambito dell’omonima iniziativa itinerante, lanciata dal Garante privacy italiano, a conclusione dell’evento “State of Privacy ‘23”. Il Tour – che consta di tre tappe – punta a diffondere la cultura della protezione dei dati personali nel Sud e nei piccoli centri del nostro Paese e scongiurare, così, il rischio di nuovi gap digitali e culturali, offrendo occasioni di conoscenza, approfondimento e confronto sui temi della privacy.

L’appuntamento vedrà anche la partecipazione di studenti delle classi quarte e quinte di alcune scuole secondarie di secondo grado salentine e tutti saranno stimolati a diventare parte attiva della giornata.

Il programma

Dopo i saluti del Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, apriranno i lavori e presenteranno il progetto Pietro Falletta, Direttore di @LawLab – Laboratorio sul diritto del digitale, Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “V. Bachelet”, Luiss Guido Carli e Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali.

Nel corso dell’iniziativa interverrano Irene Finocchi (Professor of Computer Science; Rector’s Advisor for Digital Transformation; Director of the BSc in Management and Computer Science, Department of Business and Management, Luiss Guido Carli), Martina Colasante (Government Affairs & Public Policy Manager Google) e la Polizia Postale.

Saranno, inoltre, proiettati tre cortometraggi realizzati dagli studenti Luiss del Corso in Diritto di Internet: social media e discriminazione. Infine, si avvicenderanno ben due momenti di interazione, nei quali i partecipanti saranno coinvolti dai ragazzi di “Mabasta”, movimento ideato da studenti per arginare il bullismo e dal cartoon-quiz sulla privacy a cura di LiquidLaw srl in collaborazione con FlipFly srl.

L’incontro, ideato e organizzato da Luiss @Law Lab – Laboratorio sul diritto del digitale in partnership con Google Italia, vede anche la collaborazione di LiquidLaw, azienda di giuristi informatici, con sede a Lecce, che supporta enti pubblici, società a partecipazione pubblica e società private impegnati nella transizione digitale e nella digitalizzazione dei processi.