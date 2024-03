“Benessere digitale 2023”, i volontari del Servizio Civile negli studi dei Medici di Medicina Generale

Gli studi dei Medici di Medicina Generale accolgono i volontari del Sevizio Civile Digitale di ASL Lecce, con il progetto “Benessere digitale 2023”: otto giovani tra i 18 e i 28 anni saranno impegnati nei Distretti Socio Sanitari di Galatina, Lecce e Poggiardo per avvicinare i cittadini all’utilizzo dei servizi sanitari on line e incrementare quindi i fruitori dei servizi sanitari tramite applicativi digitali. Un progetto lungimirante, giunto alla sua terza edizione, che quest’anno si arricchisce di una cooperazione di rilievo come quella con i Medici di Medicina Generale i cui studi vedranno i volontari sensibilizzare i cittadini all’utilizzo di servizi on line, per esempio prenotazioni, disdette o pagamento ticket tramite portale, con conseguente diminuzione del ricorso agli sportelli CUP, attraverso interventi di educazione e facilitazione digitale.

“È per noi motivo di orgoglio ospitare i giovani del Sevizio Civile Digitale di Asl Lecce che avranno la funzione di facilitare le procedure di accesso ai servizi digitali e quindi ai percorsi di cura. I nostri studi, singoli e associati, sono luoghi di prossimità e punto di riferimento per centinaia di cittadini; sono certo che questa presenza sarà molto apprezzata e produrrà un cambio di passo nell’approccio alle potenzialità del digitale in sanità” ha dichiarato Antonio Giovanni De Maria, responsabile delle cure primarie di “Via Miglietta”.

“Attraverso i giovani e i nativi digitali vogliamo raggiungere la popolazione adulta e, per diverse ragioni, ancora distante dall’utilizzo dei servizi on line. I protocolli di intesa sottoscritti tra i Mmg e Asl sono emblema di un modello di sanità in cui ogni attore protagonista della sanità pubblica, in questo caso Medici e Asl, cooperano per costruire dialogo, risultati concreti in seguito a scambi qualificati tra generazioni. È un percorso, quello della facilitazione digitale, in cui possiamo dire di essere stati pionieri, che ritorna in altri importanti progetti regionali. La sanità digitale, ce lo indica già il Pnrr, è una chiave di volta decisiva per la sostenibilità del servizio sanitario e questo progetto rappresenta un ulteriore tassello che consolida il nostro impegno nel sostenere efficacemente l’inclusione digitale”, ha dichiarato il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale Stefano Rossi.

Responsabile del progetto “Benessere digitale 2023” è Maria Grazia Sanarica.