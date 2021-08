A Porto Cesareo al via il progetto per l’accessibilità della spiaggia a persone diversamente abili

Il Comune di Porto Cesareo ha presentato un progetto per l’accessibilità in un tratto di spiaggia libera situato nel centro urbano immediatamente ad est della Penisola Cesarea, per un importo da quadro economico di 20mila euro da finanziare con il contributo regionale.

L’intervento prevede passerelle in legno finalizzate ad agevolare il raggiungimento della battigia, una piattaforma in legno ombreggiata con gazebo per la sosta, ausili per la balneazione dei disabili (sedie Job di cui il Comune è già dotato grazie a un precedente intervento regionale), blocco prefabbricato per servizio igienico e spogliatoio e docce esterne accessibili.

Il piano presentato soddisfa di massima i requisiti previsti dalla DGR 2160/2018 e la Regione Puglia, quindi, lo ha finanziato procedendo all’impegno della spesa per l’erogazione del contributo in favore del Comune che ha richiesto la somma complessiva di 20mila euro.

La struttura sarà pronta per la prossima stagione estiva.

“Un impegno che ci vede coinvolti prima come uomini, poi come amministratori. Un passo necessario che oggi mi riempie d’orgoglio – commenta l’assessore al Turismo e Servizi sociali Barbara Paladini . Il mare è di tutti, è per tutti. Il diritto a goderne è trasversale, così come l’emozione che provo in questo momento del mio percorso amministrativo”.

Il progetto

Nello specifico il progetto consentirà: di rendere perfettamente fruibili, anche alle persone diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità; di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei diversamente abili, percorsi idonei perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili; di consentire il libero accesso all’arenile ad intervalli non superiori a 150 metri, qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo; di installare sufficienti e idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità e le postazioni di salvataggio a mare, in relazione all’afflusso dei bagnanti.

Il lido verrà realizzato in un tratto di spiaggia tra i più frequentati da residenti e turisti, scelto perché facilmente accessibile dalla strada attraverso un percorso privo di barriere architettoniche di agevole percorribilità; sostanzialmente pianeggiante e privo di dislivelli di difficile superamento; prospiciente un tratto di mare con fondale sabbioso lentamente degradante, particolarmente idoneo alla fruizione da parte di utenti con ridotte capacità motorie e privo di particolari valenze ambientali (cordoni dunari, vegetazione naturale di pregio).

Nelle immediate vicinanze, l’area è già dotata di parcheggi riservati ai diversamente abili, il cui numero è eventualmente agevolmente incrementabile.

Gli interventi

Gli interventi prevedono la realizzazione di una passerella con assito in tavoloni di legno con finitura antisdrucciolo, amovibile perché semplicemente appoggiata al suolo su longheroni, della larghezza di. 1,50 metri, che congiungerà il percorso pedonale già esistente a margine della spiaggia alla riva, fermandosi a 5 m. dalla stessa. La lunghezza prevista è pari a circa 20 metri; l’ultimo tratto, per una lunghezza di circa 5 metri, sarà attrezzato con una passerella in legno arrotolabile che potrà essere riposta a seguito dell’utilizzo; di una pedana di stazionamento ed una di distribuzione per i servizi, realizzata con la stessa tecnica della passerella di cui al punto precedente, della superficie complessiva di circa 16 metri quadrati; di un’area di ombreggiata mediante la posa di un gazebo in legno lamellare coperto da telo in tessuto di colore chiaro, della superficie di circa 12 mq, che costituirà la principale area di sosta e permanenza dei disabili che usufruiranno della struttura; di una cabina spogliatoio monoblocco prefabbricata, della superficie di circa 6 metri quadrati, rivestita in legno, con accesso diretto in piano dalla pedana di distribuzione; di un’area docce all’aperto, coperta da incannucciato e schermata da un paravento, con accesso diretto in piano dalla pedana di distribuzione; di un WC accessibile monoblocco prefabbricato, della superficie di circa 4,5 metri quadrati, che per una maggiore privacy avrà accesso dall’area docce schermata.

I manufatti di servizio saranno semplicemente appoggiati al suolo e rivestiti esternamente in legno per un migliore inserimento paesaggistico.