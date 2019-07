“Nonno mai solo”, parte l’iniziativa di Salento Rinasce. Il cuore dei salentini batte per una nuova sfida

Sono tanti gli anziani che restano soli in casa, soprattutto durante le vacanze. Addirittura abbiamo raccontato la storia di un nonno che pur di avere un po’ di compagnia si è inventata un’auto parcheggiata davanti al portone che gli impediva di uscire, chiamando i Carabinieri per discutere con loro, per chiacchierare, per scambiare una parola.

E poi ci sono giovani che non riescono proprio a trovare lavoro, neanche d’estate e non possono accogliere le richieste dei figli che chiedono qualche regalino e po’ di attenzione.

Ecco allora che l’Associazione Salento Rinasce ha provato a mettere insieme queste due esigenze, dando vita al progetto “Nonno mai solo”. Si tratta di un network costruito per fare sì che i giovani che non trovano lavoro possano fare compagnia, almeno nei mesi di luglio e agosto, agli anziani che restano soli.

Saranno i volontari a conciliare le due richieste raccogliendo le adesioni al loro numero 327.5855754.

È sufficiente che chi ha bisogno di compagnia faccia una telefonata e presto sarà raggiunto da un giovane disposto a scambiare non solo qualche chiacchiera, ma anche a svolgere qualche piccolo lavoro utile ai nostri nonni.

Salento Rinasce chiede una semplice adesione da parte dei salentini di buon cuore: basterà aderire al progetto con un piccola donazione al numero di Postapay 5333 1710 6394 3324.

Tutti ne trarranno beneficio: sia chi vuole sconfiggere la solitudine, che chi ha necessità di qualche euro per contribuire alle spese della famiglia.

Siamo certi che il cuore dei leccesi batterà forte anche in questo caso e renderà questa estate più bella di quanto già non si appresti a essere.