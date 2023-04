“Caschi❤️amo in sicurezza”, a Scorrano una campagna di sensibilizzazione per l’uso del casco in bicicletta

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Fk-Bike Scorrano, nata nel comune salentino nel 2020, si è impegnata in questi anni a promuovere la diffusione e lo sviluppo di attività sportive e ludico-ricreative, con un occhio particolare al mondo del ciclismo.

Il sodalizio, però, con il tempo, ha anche deciso di dare anche una finalità civica al proprio operato.

Il tutto è nato dal fatto che la maggior parte dei bambini, o per meglio dire la quasi totalità, non utilizza il casco quando va in bicicletta e per questo il gruppo ha dato il via a ha una campagna per sensibilizzarne l’uso.

L’iniziativa è approdata nell’istituto comprensivo di Scorrano con un progetto didattico denominato “Caschi❤️amo in sicurezza“.

Quest’anno il progetto diventa ancora di più ampio respiro, rientrando a far parte del Patto Educativo di Comunità del Comune di Scorrano “Facciamo un patto… Attiviamoci per Scorrano!”, voluto e promosso fortemente dal Presidente del Consiglio Comunale e insegnante della scuola scorranese, Sonia Presicce e supportato dall’Intera Amministrazione Comunale.

Fk-Bike Scorrano, quindi, ha organizzato una lotteria con vendita di biglietti e con estrazione a premi, il cui ricavato è stato utilizzato per l’acquisto di 141 caschi che saranno donati dall’associazione agli alunni delle classi prime, seconde e quinte della scuola primaria e ha realizzato un video che sensibilizzi i giovanissimi all’uso di questo importantissimo strumento, allo scopo di fare sensibilizzarli al fatto di come un piccolo gesto può salvare la vita.

Sabato 22 aprile alle ore 17:30 si svolgerà la consegna, presso la Scuola Primaria D. A. Battisti. Nell’occasione si svolgeranno alcuni interventi sulla sicurezza stradale.

“Una bellissima iniziativa che si spera abbia una ricaduta importante e che possa spingere i bimbi non solo a godere dei nostri meravigliosi paesaggi naturali ma anche a utilizzare i caschi nelle tante passeggiate in bici in totale sicurezza”, affermano dall’Associazione.

“Abbiamo ricevuto tanti disegni disegni dai nostri bambini, per mano delle loro maestre e sono stati inseriti su un manifesto e che verrà affisso in città per i prossimi giorni”, concludono.