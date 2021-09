Macchinato’s Week, 19-26 settembre: promozioni esclusive su macchine e attrezzature professionali

In programma dal 19 al 26 settembre, Macchinato’s Week celebra il terzo anno di attività di www.macchinato.com con speciali promozioni che riguardano una proposta di cui fanno parte attrezzature per garage e officine, macchine lavorazione legno, per la pulizia, l’edilizia, macchine da giardino e altro ancora. Sconti speciali che accrescono un’offerta già competitiva, caratterizzata dalla possibilità di spedizione gratuita e tante soluzioni in pronta consegna.

Alla base del progetto c’è un catalogo in costante espansione. L’e-shop s’avvale di un’offerta di cui fanno parte strumenti di misura, abbigliamento da lavoro, trapani fresa, presse idrauliche, sabbiatrici, banco sega professionale, trapani a colonna, segatrici a nastro verticali, ponti sollevatori, compressori e molto altro.

Un ulteriore aspetto rilevante è l’attenzione riposta sul piano della qualità, che trova riflesso in marchi leader, tra i quali figurano Optimum, FERVI, Femi Job Line, Deca, Saf-fro, Telwin, Lincoln Electric, LTF e Holzmann. Ma scorrendo la sezione dedicata ai torni troviamo anche Compa, Holzstar, Jet, Record Power, Scheppach e Xcalibur.

Guidato da una profonda passione, il team di lavoro s’avvale di 10 anni di esperienza nel settore della ferramenta. La proposta è selezionata con la massima cura per offrire al cliente esattamente ciò di cui ha bisogno, sia per l’attività professionale che per quella hobbistica.

Non ci sono solo le promozioni speciali della Macchinato’s Week, che avrà inizio nello stesso giorno del lancio dell’azienda (il 19 settembre appunto). Ci sono altre condizioni d’acquisto speciali all’interno della sezione “Offerte a tempo”, dove si possono acquistare tanti prodotti con sconti unici. Opportunità da non lasciarsi sfuggire che assicurano un concreto risparmio.

Anche nell’improbabile ipotesi di un acquisto sbagliato, nessun problema. Macchinato consente il reso per 30 giorni dopo la consegna, senza bisogno di alcuna spiegazione. A rendere imbattibile la proposta è anche l’esclusiva garanzia applicata dallo store.

Oltre alla garanzia legale, infatti, il cliente gode di una protezione aggiuntiva che prevede ricambi e assistenza per l’intera vita del prodotto, anche con servizi di riparazione a prezzi vantaggiosi.