“Scuole Sicure”, in Prefettura sottoscritti i protocolli per diffondere la cultura della legalità

Nella mattinata di ieri il Prefetto di Lecce Luca Rotondi ha sottoscritto i Protocolli d’intesa con i Sindaci dei Comuni di Carmiano, Matino e Taurisano, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, del Sindaco della Città di Lecce Carlo Salvemini e del Vice Presidente della Provincia, al fine di dare avvio alla campagna “Scuole Sicure” per l’anno scolastico 2023/2024, con risorse finanziate dal Ministero dell’Interno a valere sul Fondo per la Sicurezza Urbana, per un totale di 2 milioni di euro a livello nazionale.

Tali accordi consentiranno di rafforzare la collaborazione con gli Enti locali e con le scuole al fine di diffondere la cultura della legalità tra i più giovani, in un’ottica di prevenzione e di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Numerosi sono gli impegni assunti, tra cui l’installazione di moderni sistemi di videosorveglianza, il potenziamento dei servizi di controllo del territorio da parte della Polizia Locale in prossimità delle scuole, l’acquisto di mezzi di locomozionee la promozione di campagne informative e di sensibilizzazione dei giovani.

Il numero uno di “Via XXV Luglio”, ha espresso apprezzamento i progetti che si metteranno in atto “Che denotano la particolare sensibilità e attenzione del Governo e degli Amministratori locali alla sicurezza degli studenti, con la finalità di intercettare per tempo e prevenire possibili segnali di disagio giovanile suscettibili di sfociare in comportamenti antigiuridici”.