Guardia di Finanza e Autorità per la Regolamentazione dei trasporti rinnovano il protocollo d’intesa

È stati siglato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro e dal presidente dell’Autorità per la Regolazione dei Trasporti, Nicola Zaccheo, il rinnovo del protocollo d’intesa relativo alla collaborazione tra il Corpo e l’Autorità.

L’accordo consolida le sinergie in essere tra le due istituzioni, finalizzate al miglioramento dell’efficacia complessiva del sistema di vigilanza nel settore dei trasporti. Più in particolare, l’intesa prevede la possibilità di avviare attività ispettive congiunte nei confronti di soggetti sottoposti a regolazione del settore per i quali si renda opportuno il contributo specialistico e le competenze investigative delle Fiamme Gialle.

Il Nucleo Speciale Antitrust rappresenta l’interlocutore istituzionale del Corpo per lo svolgimento degli accertamenti richiesti e opera direttamente, avvalendosi dei reparti territorialmente competenti.

È, inoltre, prevista la possibilità di realizzare un reciproco scambio di dati e notizie utili a rendere efficace il perseguimento dei rispettivi obiettivi, così da valorizzare, ognuno per la parte di propria competenza, le singole peculiarità e le rispettive professionalità all’insegna di un comune obiettivo.

Il memorandum costituisce, quindi, un chiaro ed efficace strumento di presidio della legalità nel mercato dei beni e servizi e testimonia l’impegno che la Guardia di Finanza e l’Autorità intendono assicurare a beneficio dei cittadini e delle imprese che rispettano le regole.

L’intesa, che rappresenta la naturale evoluzione di un rapporto consolidato di collaborazione, contribuirà a innalzare ulteriormente l’azione di prevenzione e contrasto agli illeciti nel settore dei trasporti.