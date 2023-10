Siglato un protocollo d’intesa tra Guardia di Finanza e Ragioneria Generale dello Stato

Migliorare la cooperazione informatica tra la Guardia di Finanza e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è questo l’obiettivo del Protocollo siglato a Roma, dal Comandante Generale del Corpo, Generale di Corpo d’Armata. Andrea De Gennaro e dal Ragioniere Generale dello Stato, Biagio Mazzotta.

In virtù dell’accordo, le strategie di sviluppo dell’informatica operativa delle Fiamme Gialle saranno coordinate con i progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in materia di contabilità, bilancio e finanza pubblica.

La Guardia di Finanza potrà così disporre, da un lato, dei principali dati in ogni settore della spesa pubblica, partendo da quelli del PNRR e delle politiche di coesione dell’Unione Europea; dall’altro, avrà modo di condividere metodi e modelli di analisi e valorizzazione di questo patrimonio informativo, per orientare ed elevare ulteriormente l’azione di prevenzione e contrasto agli illeciti in un settore, quello della spesa pubblica, oggi prioritario.

L’intesa si inserisce in una più ampia cornice di cooperazione che vede la Guardia di Finanza, in qualità di polizia economico-finanziaria del Paese, già al fianco della Ragioneria Generale dello Stato nel sistema di governance e controllo del PNRR. Una collaborazione che ha già permesso al Corpo di condividere i dati del regis e – attraverso la banca dati delle amministrazioni pubbliche – di accedere alle principali informazioni relative ai destinatari dei pagamenti degli enti pubblici.

Alla base del Protocollo, la consapevolezza di come la veloce evoluzione e la moderna gestione dei sistemi di informatica operativa costituiscano passi fondamentali per assicurare, con sempre maggiore efficacia, il corretto impiego delle considerevoli risorse stanziate – da ultimo con il PNRR – a sostegno dello sviluppo e della competitività del Paese.