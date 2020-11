Pulisce e rivernicia la facciata delle case popolari, il bellissimo gesto di Antonio verso i suoi condòmini

Non sempre fila tuto liscio tra vicini di casa e, forse, ancora più complicato è il rapporto in condominio. Se esistono tanti esempi di “convivenza” difficile, però, esistono anche esempi di condòmini da prendere a modello. Un gesto di solidarietà, un gesto di rispetto e di grande generosità nei confronti di tutte le famiglie che abitano con lui.

Antonio abita in un condominio, una delle palazzine popolari di Trepuzzi, insieme ad altre 23 famiglie e ha deciso di fare qualcosa per tutte le persone che abitano con lui. Antonio si è rimboccato le maniche e ha deciso che era il momento di pulire e ridipingere, a sue spese, l’esterno delle palazzine popolari.

Senza chiedere nulla a nessuno, un gesto che viene dal cuore in segno di solidarietà verso tutte le altre famiglie che abitano nelle palazzine popolari: Antonio è un condomino modello, sicuramente un esempio da seguire in tempi in cui la solidarietà e i bei gesti verso il prossimo servono più che mai.