A Nardò una task force per la pulizia di scogliere e arenili

È stata avviata nei giorni scorsi, nel comune di Nardò e proseguirà per l’intera stagione estiva l’attività di pulizia di scogliere e arenili.

Un servizio cruciale per la fruibilità della costa da parte dei bagnanti e degli amanti del mare, visto che garantirà pulizia e decoro per i mesi estivi, offrendo sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario e una immagine adeguata della città.

Il servizio è stato affidato con determina dirigenziale dello scorso 4 giugno per un corrispettivo complessivo di 55 mila euro.

Le operazioni sono effettuate secondo un calendario concordato con gli uffici e diventeranno più puntuali nei mesi di luglio e agosto. La task force istituita per questo specifico servizio è al lavoro negli ambiti di Torre Squillace, Sant’Isidoro, Lido dell’Ancora, Frascone, Arenile, baia di Portoselvaggio e luoghi limitrofi, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno e Quattro Colonne.

Nell’ambito della generale attività di pulizia del litorale e di mantenimento del decoro, inoltre, sono state installate le isole ecologiche (per il conferimento differenziato dei rifiuti) nei punti più frequentati della costa, in coincidenza con la crescita significativa dei bagnanti che si è registrata negli ultimi giorni.

“Se tutti ci comportassimo da persone civili – spiega l’assessore all’Ambiente Mino Natalizio – il servizio di pulizia del litorale sarebbe quasi inutile. Purtroppo, non è così e ogni anno siamo costretti a una intensa attività di raccolta dei rifiuti e di mantenimento del decoro di luoghi che sono un po’ un biglietto da visita per il territorio. Il Comune e il soggetto affidatario del servizio fanno il proprio, ma mi auguro che cresca la consapevolezza in tutti noi di evitare gesti stupidi come l’abbandono di bottiglie, resti di pranzi, cartacce, mozziconi di sigarette e ogni tipo di rifiuto sulle spiagge e tra gli scogli. Sarebbe un vantaggio per tutti”.