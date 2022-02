Porto Cesareo, realizzato un punto di sbarco provvisorio per i pescatori

L’Amministrazione comunale di Porto Cesareo, in accordo con la Capitaneria di Porto e l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in attesa che il punto di sbarco attualmente esistente sulla “Piazzetta del Pescatore” sia potenziato con un pontile che permetta l’attracco delle imbarcazioni per lo sbarco del pescato, ha deciso, per venire incontro alle esigenze dei pescatori, realizzando un Punto di sbarco provvisorio accanto a quello già esistente dove le imbarcazioni possano attraccare facilmente, finché l’esistente non sarà completato.

In attesa delle dovute autorizzazioni si procederà, per questioni di sicurezza, a regolamentare con un’ordinanza della Polizia Municipale la circolazione e la sosta che potrà essere effettuata per non più di mezz’ora per il carico del pescato e per lo scarico/carico reti e altro.

Mentre parte dei parcheggi antistanti la piazzetta verranno riservati esclusivamente ai pescatori.