“Quot nuces in sacculo meo?”, al Museo del Mare Antico un laboratorio sui giochi dei bimbi romani

Tutto pronto per il pomeriggio di oggi, sabato 11 giugno, presso il Museo del Mare Antico di Nardò dove si svolegrà un laboratorio didattico di archeologia dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni.

L’inziativa, dal titolo “Quot nuces in sacculo meo?”, è organizzato dall’Associzione The Monuments People APS e prenderà il via alle ore 17.00

I giochi con le noci erano il passatempo quotidiano dei bambini romani, tanto che per indicare che erano diventati adulti, si diceva “hanno lasciato le noci”.

Nel corso della manifestazione i bimbi giocheranno a “quot nuces in sacculo meo?”, al castellum, all’orca, al delta, alla tabula inclinata, ma non solo… verranni, infatti, le noci in latino e sempre in latino verrà comunicato il risultato. In latino, infine, si esprimerà la gioia della vittoria o la stizza per la perdita.

Il laboratorio si svolgerà in osservanza delle direttive regionali per la prevenzione Covid-19 e la prenotazione è obbligatoria chiamando I numeri 328.5762647 o 329.0070282. Il contributo per partecipare è di 5 euro.