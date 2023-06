Il grande cuore dei salentini fuori sede, organizzata una raccolta benefica per le popolazioni colpite dall’alluvione

Prima un evento per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, poi, la raccolta di beni di prima necessità.

Sono state queste le iniziative poste in essere da Giorgio Tramacere di Squinzano, Nadia Arnesano di Monteroni e Piero Spina di Francavilla Fontana, tutti e tre residenti a Milano, che hanno messo in piedi una macchina della beneficienza, coinvolgendo tutti i Salentini residenti fuori sede.

L’idea è partita da Giorgio Tramacere, Vigile del Fuoco, già impegnato in operazioni di salvataggio che, al suo rientro, ha pensato che il suo operato non potesse concludersi, perché i cittadini di Faenza avevano e hanno ancora bisogno di aiuti.

Quindi, coinvolto Nadia e Piero, che hanno prima organizzato un evento a Milano, raccogliendo la somma di 1.200 euro, devoluta al Comune di Faenza e successivamente si sono prodigati nel raccogliere beni di prima necessità, che il 20 giugno sono stati consegnati personalmente a Sabrina, responsabile del Circolo dei Fiori della città romagnola, nonché punto di riferimento dei più bisognosi.

“Mi preme ringraziare pubblicamente Nadia e Piero che da subito hanno sposato la mia causa. Nadia prodigandosi a utilizzare il suo box nel ricevere le consegne delle donazioni, con cadenza giornaliera e Piero per aver messo a disposizione, in modo totalmente gratuito, la sua ditta di trasporti per la consegna in loco”, ha affermato Tramacere.

“Ma tutto ciò è stato possibile grazie al cuore d’oro dei salentini, molti dei quali iscritti al gruppo facebook ‘salentinilontanimavicin2, che non hanno fatto mancare la loro vicinanza al comune colpito dall’alluvione e hanno donato senza badare a spese. Grazie di cuore a tutti indistintamente, la città di Faenza, a nome di Sabrina Bernabè, ci è riconoscente per il bellissimo gesto”.