Rimuovono un copertone di un trattore dalla spiaggia, grande atto di civiltà a Torre Chianca

Un grandissimo atto di civiltà che farà certamente da buon esempio. Nella giornata di ieri due uomini del 118 ambiente hanno dato un importante contributo a tutta la comunità salentina rimuovendo un copertone di trattore dalla spiaggia di Torre Chianca.

Erano anni che lo pneumatico del mezzo agricolo, bruciato, era abbandonato sulla spiaggia della località marina salentina, sotto gli occhi di tutti. Rimasta lì, senza che nessuno facesse niente, senza che nessuno si fosse mai preoccupato pulire quello che è, o dovrebbe essere, uno spazio di tutti. Ma ci hanno pensato questi eroi a salvare le nostre meraviglie che tanto piacciono ai turisti e non solo.

Nonostante non fosse loro compito, senza esitare, gli uomini del 118 Ambiente si sono subito prodigati per rimuovere il copertone di trattore dalla spiaggia. Non si dovrebbe parlare di atto dovuto né di atto di volontariato, ma solo e soltanto di responsabilità. E proprio di responsabilità questo gesto dovrebbe essere esempio.

Il mare del Salento è un tesoro di tutti i salentini e così anche la spiaggia. Se abbandoniamo rifiuti, il danno è a tutti.