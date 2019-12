La Caritas Ugento-Santa Maria di Leuca si mobilita per l’Albania, una raccolta fondi per le vittime del sisma

Sembrerebbe, dopo due settimane dall’accaduto, che l’eco mediatica del terremoto in Albania, che ha causato la morte e il ferimento di tante persone, si sia un po’ assopita. Sembrerebbe ma, fortunatamente, così non è, perché, dopo i soccorsi messi in atto nelle prime ore della catastrofe, continuano, anche se in silenzio, tantissime iniziative a sostegno e aiuto della popolazione del “Paese delle Aquile” e questo grazie anche ai tanti presidi cattolici presenti sul territorio salentino.

La Caritas della Diocesi di Ugento–Santa Maria di Leuca, nei giorni scorsi, ha inviato una lettera ai 43 Parroci diocesani, affinché la domenica del 15 dicembre sia dedicata alla “Raccolta fondi a sostegno del popolo albanese” colpito dal terremoto.

Inoltre, il Direttore, Don Lucio Pompeo Ciardo e il Vicedirettore, Claudio Morciano, hanno chiesto ai parroci di raccogliere la disponibilità di persone, anche con professionalità specifiche (muratori, idraulici, elettricisti, ecc.), che siano intenzionate a svolgere attività di volontariato in Albania, a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma.

“Carissimi, come avete potuto apprendere dai notiziari, un violento terremoto si è verificato in Albania, Paese molto vicino a noi con cui, in passato, abbiamo stretto un patto di amicizia durante il periodo dell’esodo della sua popolazione”, afferma nella missiva Don Lucio Pompeo Ciardo.

“Frutto di questo patto è stata la presenza delle Suore Marcelline in Saranda, dove operano al servizio del popolo albanese, occupandosi dei più bisognosi attraverso un’azione di promozione umana e una testimonianza di servizio cristiano.

Alcuni di voi mi hanno chiamato per chiedermi cosa fare – prosegue il direttore della Caritas – in questo momento Caritas Albania supportata da Caritas Italiana sta mappando i bisogni per far seguire, nei prossimi mesi, una progettualità che risponda alle esigenze e sarà nostra cura aggiornarvi sulle richieste specifiche che saranno fatte. Sono stati accertati 51 morti e più di 700 feriti e moltissime abitazioni non agibili. Certamente come in passato non lasceremo solo il Popolo Albanese.

Per questo motivo in accordo con il Direttore di Pastorale Familiare, Don Pierluigi Nicolardi, abbiamo deciso di destinare la Questua della Terza Domenica – Avvento di Carità – il 15 Dicembre 2019, alle famiglie colpite dal terremoto e di spostare la raccolta per la costituzione del ‘Fondo di solidarietà per le Famiglie’ a febbraio in occasione della Giornata per la Vita.

Ai parroci chiedo di raccogliere la disponibilità di persone, anche con professionalità specifiche, che vorrebbero fare volontariato in Albania a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto. Buon cammino di avvento 2019”.

Per qualsiasi informazione: Caritas Diocesana, sede operativa: Auditorium Benedetto XVI, SS 275 Km 23,600, 73031 Alessano; Tel/fax 0833/1826042; Don Lucio Ciardo 335.228673 E-mail: caritas.ugento@libero.it.