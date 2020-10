Penne e matite ai bambini più bisognosi, a Racale parte la raccolta solidale di materiale scolastico

Sono tempi difficili quelli che corrono e sempre più famiglie sono provate dall’emergenza sanitaria, ormai diventata un vero e proprio allarme economico. Come ogni anno, anche per il 2020 a Racale, si torna ad aiutare i bambini e le famiglie più disagiate che non riescono a comprare il materiale scolastico per affrontare al meglio l’anno da poco cominciato.

Assieme all’Amministrazione Comunale e al Cantiere aperte, viene riproposta la raccolta solidale di materiale didattico, nonostante le incertezze sul mondo della scuola create dalla pandemia. Fino al prossimo 19 novembre, infatti, si potrà donare tutto quello che serve a bambini e ragazzi: matite, pastelli, quaderni, zaini, gomme, righelli, squadre e tanto altro.

Il materiale raccolto sarà devoluto alle famiglie bisognose individuate dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Racale. Sono tante le attività che aderiscono all’iniziativa, dove sarà possibile dare in beneficenza il materiale scolastico: Alba Edicola (via F. Quarta), Cartomania (via F. Quarta), Chiosco (P.zza S. Sebastiano), Oriental Bazar (via F. Marina), SuperMac (via Gallipoli).

Tutto nel rispetto delle norme anticontagio: proprio per le disposizioni vigenti, non saranno presenti volontari, in modo da limitare al massimo i contatti.