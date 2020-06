Rifiuti abbandonati, nuovi interventi di bonifica straordinaria a Lecce

Continua l’attività di bonifica straordinaria dei siti oggetto di ripetuti abbandoni di rifiuti indifferenziati, ingombranti, pericolosi e non.

A partire da oggi lunedì 8 giugno e per i prossimi giorni, saranno condotte su disposizione dell’assessorato all’Ambiente operazioni di raccolta straordinarie in numerose zone della città.

Le strade interessate

Gli operatori saranno al lavoro nelle vie: Lo Papa, via Sandalo, via Paladini (traversa di via Roggerone), traversa SP100 situata tra via Monticelli e la SP133, SP45, via dell’Istrice nel Parco Rauccio e via dei Rosai.

“Grazie alle numerose segnalazioni e al costante lavoro di monitoraggio del Settore Ambiente – dichiara l’assessore all’Ambiente, Angela Valli – abbiamo individuato queste strade come quelle che necessitano di un lavoro di bonifica straordinaria e urgente.

Questi siti, voglio ricordarlo, sono già stati oggetto di intervento nei mesi scorsi. Sono zone in cui è stata raccolta per esempio una grande quantità di eternit, cumuli di rifiuti e ingombranti. Così come già accaduto in passato grazie al lavoro dei vigili del nucleo Dec e della Polizia ambientale, anche questa volta si procederà all’analisi del rifiuto, alla ricerca di tracce che riconducano all’identità del trasgressore al fine di sanzionare questi comportamenti scorretti e incivili che nuocciono all’ambiente, alla salute pubblica e al decoro urbano.

Di certo, continueremo a lavorare affinché atteggiamenti del genere vengano puniti, perché è inaccettabile che qualcuno ancora non comprenda che le strade, i parchi, le campagne sono beni comuni da rispettare e proteggere e costituiscono il biglietto da visita della nostra città, ma anche dei suoi cittadini”.