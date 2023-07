‘Poco sicura’ la Strada Statale 275 Maglie – Leuca. L’impegno della politica per il raddoppio

6 morti e 70 feriti. È questo il bilancio impressionante nell’ ultimo anno della strada statale 275 Maglie – Leuca certificato dal Report 2022 sugli incidenti stradali in Puglia. Un dato in controtendenza rispetto a ciò che avviene nel resto della Provincia di Lecce dove diminuiscono gli incidenti. Insomma è quello il vulnus dal punto di vista della sicurezza nei trasporti per il Salento. E su quello bisogna lavorare, a cominciare dall’immediato raddoppio della 275.

Un impegno che vuole prendere il deputato salentino Andrea Caroppo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Trasporti alla Camera dei deputati. “I dati del report confermano quanto sia sacrosanto e indispensabile il raddoppio della SS 275 Maglie-Leuca per cui mi batto sin dall’inizio del mio impegno politico. Solo così sarà possibile garantire una maggiore sicurezza stradale e, quindi, ridurre drasticamente il numero di vite spezzate su quell’arteria; ma anche garantire ai cittadini del Sud Salento una mobilità analoga a quella del resto della Puglia e dare al Capo di Leuca e alle sue imprese le stesse opportunità in termini di sviluppo e occupazione. Su questo – continua Caroppo – è fondamentale l’azione che insieme al Governo e ad Anas abbiamo svolto in questi anni, e in particolare in questa Legislatura, e che deve portare – e sottolineo deve – all’inizio dei lavori di raddoppio a gennaio del prossimo anno”.