Raphaël Bedros XXI Minassian patriarca di Cilicia, presiederà le celebrazioni in onore di San Gregorio Armeno

Raphaël Bedros XXI Minassian, patriarca di Cilicia dei cattolici armeni, sarà a Nardò nella Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta invitato dal vescovo della diocesi di Nardò-Gallipoli, S.E. Mons. Fernando Filograna, per presiedere i festeggiamenti della ricorrenza liturgica del Santo patrono, San Gregorio Armeno.

Il 19 febbraio, Sua Beatitudine e Sua Eccellenza celebreranno il Solenne Pontificale con rito armeno. Sarà la prima volta che la massima autorità della Chiesa gregoriana presenzierà alle celebrazioni del Santo patrono.

Al termine del Solenne pontificale per le vie cittadine muoverà la processione in onore di San Gregorio Armeno.

Inoltre le autorità religiose e quelle politiche e cittadine, il 20 febbraio alle ore 17:15 si riuniranno in piazza Salandra per ricordare le vittime del terremoto del 1743 con la cerimonia dei cento rintocchi.

La Chiesa cattolica è molto vicina al popolo armeno. San Giovanni Paolo II e Papa Francesco hanno testimoniato questa vicinanza recandosi in terra armena e dedicando in alcune loro liturgie anche un pensiero a San Gregorio l’illuminatore il cui culto ha superato negli anni i confini dell’Armenia e si è diffuso tra i fedeli di tutto il mondo, da Oriente a Occidente. L‘universalità del suo messaggio cristiano, il suo impegno per favorire il dialogo e l’unione di tutte le Chiese cristiane e il rispetto dell’identità etnico-religiosa sono oggi attuali più che mai, valori fondamentali per una società libera e plurale.

Inoltre, il tradizionale appuntamento dei fedeli neritini per celebrare il Santo patrono sarà arricchito, come ogni anno, con l’allestimento della fiera, le luminarie, e due eventi di intrattenimento musicale.

Il programma

Venerdì 16 febbraio presso il Teatro comunale di Nardò a partire dalle ore 10.00, si terrà un convegno dal titolo “20 febbraio 1743: Nardò, una città che trema” a cura dell’Architetto Giovanni De Cupertinis, del prof. Paolo Sansò e del Geologo Andrea Vitale. L’evento sarà aperto alle scolaresche e ai cittadini e saranno affrontati i temi afferenti latragedia del terremoto, la storia dei cittadini neritini e gli interventi a supporto delle popolazioni colpite.

Domenica 18 febbraio appuntamento in piazza Salandra a partire dalle 20:30 con Alex Zuccaro e il suo spettacolo «Diamanti» con le più belle melodie del cinema italiano e tanti ospiti a sorpresa. Martedì 20 febbraio invece appuntamento in via Grassi alle 19:30 con Lucilla, la cantante di baby dance che ha conquistato social e famiglie con quasi trecento milioni di visualizzazioni, gli Ipergalattici cartoon cover band con le loro sigle cult dei cartoni animati degli anni ‘70, ‘80, ’90 e anche anni 2000 e il Dj Luii.