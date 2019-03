Reddito di cittadinanza e Isee, come fare? I Caf aprono le porte

Continua il nostro viaggio nel labirinto del reddito di cittadinanza. Le scadenze sono ormai alle porte e, tra incertezze e possibili ritardi, è bene prepararsi al meglio.

Forse non tutti sanno che il cittadino che intende presentare domanda dovrà munirsi del suo Isee aggiornato. Il sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari inferiori a 780 euro mensili obbligherà a seguire un percorso personalizzato volto all’inserimento lavorativo.

Vi abbiamo già parlato di come i Centri per l’impiego dovranno organizzarsi (tra vuoto di direttive e dubbi). Oggi abbiamo fatto una chiacchierata con un Centro Caf che potrà essere molto utile al fine di orientarsi nella burocrazia.

Come fare domanda

Ci sono tre modi per presentare l’istanza. Ci si può collegare al sito redditodicittadinanza.gov.it e compilare il modulo online oppure recarsi presso gli uffici postali e i Caf che saranno attrezzati in vista di mercoledì prossimo. Il primo contributo sarà erogato ad aprile, ma solo per coloro che fanno domanda prima della fine del mese.

Il Reddito di cittadinanza è inoltre compatibile con gli strumenti di sostegno per la disoccupazione involontaria, come la Nuova assicurazione sociale per l’impiego, Naspl. Sono esclusi invece i disoccupati che hanno presentato le loro dimissioni volontarie negli scorsi 12 mesi.

Cosa posso fare prima del 6 marzo

Sarebbe bene munirsi del proprio indicatore di situazione economica equivalente, l’Isee, aggiornato. Anche qui ci sono due vie, lo si può richiedere online sul sito dell’Inps o di nuovo presso i Caf.

Perché consigliamo di recarsi presso un centro Caf

Risposta semplice. Presso un Caf si può richiedere l’Isee ma anche presentare domanda, dal 6 marzo in poi. Dunque, il vantaggio è quello di avere tutto nello stesso momento e con gli stessi professionisti che potranno darvi assistenza durante tutta la procedura.

