Regalo ‘sgradito’ di Natale, molti salentini sotto l’albero troveranno l’influenza

Quando si parla di influenza si ricorre sempre ai numeri, si cercano nei dati le ‘conferme’ alle previsioni fatte quando ancora non faceva paura. Così, con l’ultimo bollettino a cura dell’Istituto superiore di Sanità si può dire che ‘il male di stagione’ – con 207mila contagi nella scorsa settimana e più di un milione di casi da ottobre – ha superato la soglia che fa scattare l’epidemia vera e propria. Insomma, il male di stagione ha già colpito tantissimi italiani e altrettanti, secondo le stime, ne metterà a letto durante le feste. Uno ‘sgradito’ regalo di Natale, anche per molti salentini che troveranno sotto l’albero termometri e fazzoletti. Colpa dei baci, degli abbracci e degli auguri che si trasformano in un’occasione perfetta per scambiarsi il virus.

I sintomi

I sintomi sono quelli di sempre: febbre anche molto alta, dolori muscolari, senso di malessere generale, mal di testa, tosse e raffreddore. Il tutto potrebbe essere aggravato anche dalla presenza delle classiche avvisaglie tipiche dell’influenza gastro-intestinale: nausea, perdita di appetito, dissenteria, spossatezza e forti dolori addominali. In questi casi, il rimedio infallibile è il riposo, ma per debellare il virus è necessario assumere molta vitamina C, nota per le sue proprietà antiossidanti ed immunostimolanti che unita ai fermenti lattici sono un vero e proprio toccasana. Nella maggior parte dei casi, nel giro di qualche giorno tutto torna alla normalità ed è necessario chiamare il medico solo nel caso in cui i sintomi dovessero perdurare più una settimana.

Picco atteso per fine gennaio

Un milione: questa la cifra delle persone già colpite, riportata da InfluNet, il bollettino di sorveglianza epidemiologica delle sindromi influenzali coordinato dall’Istituto Superiore di Sanita’ (Iss). Ad essere più colpiti, almeno per il momento, sono i bambini al di sotto dei cinque anni ma, come detto, il boom di contagi si avrà nei giorni clou delle feste.

Il picco vero e proprio, invece, è atteso a fine gennaio. È in momenti come questo, quindi, che bisogna ricordare a tutti che è importante vaccinarsi, soprattutto se si rientra nelle categorie di persone considerate ‘a rischio’ come gli anziani.