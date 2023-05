Responsabilità penale delle imprese, a Lecce un incontro tra mondo della Giustizia e istituzioni

Si svolgerà domani, venerdì 5 maggio, a partire dalle 15, presso il Palazzo di Giustizia di Lecce, nell’Aula Magna “Vittorio Aymone”, un convegno sul tema della legalità economica del Salento.

Il seminario, promosso e organizzato dall’Associazione “Generazione 231 – APS”, con Sede a Roma e, che ha come referente locale il vicepresidente e cofondatore, Gianvito Rizzini, intende essere l’occasione per promuovere più concretamente il tema della legalità nelle organizzazioni d’impresa tramite un confronto tra i diversi attori professionali che a diverso titolo sono coinvolti.

L’evento prende le mosse dallo stato di attuazione, nel Salento, del Decreto legislativo 231/2001 che, parallelamente alla disciplina processuale penale di perseguimento dei reati dei colletti bianchi organizzati, consente alle imprese, in modo volontario, di poter porre in essere sistemi organizzativi specifici di prevenzione degli illeciti penali.

L’autorevole e diversa estrazione dei partecipanti, permetterà di creare un momento di confronto ad ampio raggio che non può essere più appannaggio dei soli giuristi o della Magistratura in senso stretto, ma è opportuno più che mai che coinvolga le istituzioni, per esempio quelle preposte ai presidi ambientali e il mondo del lavoro.

Il programma

Dopo i saluti introduttivi del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce, Antonio Maruccia e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, Antonio De Mauro, seguiranno gli interventi di Guglielmo Cataldi, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Lecce; Giulio De Simone, Ordinario di Diritto Penale nell’Università del Salento; Stefano Ciotti, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza; Anna Grazia Maraschio, Assessore all’Ambiente della Regione Puglia e avvocato penalista e Gianfrancesco Palmieri, avvocato penalista del Foro di Lecce.

Successivamente si aprirà un dibattito con i rappresentanti del mondo delle associazioni degli industriali: Nicola delle Donne, Confindustria di Lecce; dei sindacati, Simona Cancelli, CGIL di Lecce e formazione Giuseppe Negro (Ascla Soc.Coop. Impresa Sociale.

L’evento, patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Lecce e dalla Fondazione Aymone, è altresì occasione di aggiornamento professionale e verrà riconosciuta l’attribuzione di tre crediti formativi, in materia di diritto penale.