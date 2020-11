Più Black Friday e meno lockdown: lo dicono le ricerche su Google

Più Black Friday e meno lockdown. È quanto emerge da uno studio di AvantGrade.com, agenzia SEO che ha analizzato le ricerche in rete basate su Google Trends degli ultimi 30 giorni. Evidente la voglia di distrarsi degli italiani, che per qualche giorno si sono messi alle spalle le ricerche legate alla pandemia e al lockdown per trovare la promozione o il regalo giusto.

Spinti anche dalle iniziative della grande distribuzione, l’appuntamento del 27 novembre è ormai entrato nel gergo degli italiani che cercano “Black Friday” con una proporzione 10 a 1 rispetto a “sconti”. Nello specifico, le parole chiave che hanno registrato una consistente impennata sono state “Amazon black Friday in anticipo”, “Amazon black Friday 2020 date”, “Zara black Friday 2020”, “data black Friday 2020 Italia”.

Analizzando un arco temporale più ampio (90 giorni) è emerso un graduale interesse orientato verso la tecnologia più che per la moda. In particolare, per la PS5 si è registrato un vero e proprio boom di ricerche. Soffermandosi invece sulle ricerche geolocalizzate nel Salento, Novoli è la città dove è più alto l’interesse in rete, seguita da Castro e Salice Salentino. Sorprende l’assenza di Lecce dalla top five, risultando solo all’88° posto.

Oltre ad Amazon, l’interesse verso il Black Friday è associato ad alcuni brand del retail legati alla tecnologia: i più cercati sono stati Euronics, Unieuro, Mediaworld. In ambito moda svettano Zalando e le ricerche legate alle scarpe Lidl.

“Si conferma l’amore per il Black Friday degli italiani – commenta il Direttore di AvantGrade, Ale Agostini – termine diventato un vero e proprio neologismo correlato sia ad Amazon che alle catene retail focalizzate sulla tecnologia. A pochi giorni dalla fatidica data, le ricerche di Google certificano come questo termine superi enormemente parole italiane legate alle promozioni come sconti o saldi. Per molti resta ancora l’incertezza sulla data esatta”.