La casa c’è, Lucio chiede soltanto un letto a castello e una cucina. Buona vita a questa famiglia

Lucio una piccola casa è riuscito a trovarla. Dopo lo sfratto non si è perso d’animo e di certo non poteva lasciare la sua compagna e i suoi figli in mezzo ad una strada. Né voleva fare barricate nel vecchio domicilio, consapevole com’era che, purtroppo, da quando aveva perso il posto di lavoro non aveva onorato più di una mensilità dell’affitto. Questione di dignità…

All’orizzonte tanta precarietà, ma l’arte di arrangiarsi non manca e la voglia di dare un calcio ai problemi nemmeno. Perché poi, in fin dei conti, un sorriso bisogna farlo vedere ai bambini che non è necessario che sappiano tutto, che capiscano tutto.

Lucio ha raccontato ai suoi figli che il trasloco era una scelta per avere una casa più piccola dove si poteva stare finalmente tutti insieme, nello stesso unico spazio. Poi ci sarà tempo, in futuro, per chiedere maggiore indipendenza ed una stanzetta tutta propria.

La casa nuova, però, è vuota. Manca di tutto. Non c’è nulla. E l’associazione ‘Dalla parte dei più deboli’ ci chiede una mano.

Lucio e la sua compagna hanno bisogno di un letto a castello per i bambini (non c’è spazio per due letti uno accanto all’altro) e una cucina tradizionale magari di quelle che abbiamo nelle nostre case di campagna e non utilizziamo più. Sarebbe per questa famiglia un modo per ripartire, per iniziare di nuovo.

Di certo va ringraziato il proprietario di casa che si è fidato di Lucio, non gli ha chiesto la busta paga. Lo ha guardato negli occhi e ha capito che, in un modo o nell’altro, quel canone di locazione lo avrà, i soldi non li perderà.

Adesso si tratta di donare un letto a castello e una cucina. Siamo certi che anche noi sapremo dare il nostro ‘in bocca al lupo’ alla nuova vita di questa famiglia.

Per info: 328.8454986