Per Maria De Giovanni un riconoscimento del Comune di Melendugno

Un nuovo riconoscimento è stato conferito a Maria De Giovanni, personalità attiva nel panorama della cultura legata al sociale.

La ‘testimonianza’ per quanto fatto è stata assegnata dal Comune di Melendugno, guidato da Maurizio Cisternino.

“A Maria, paladina della cultura legata al sociale due punti per l’instaccabile impegno e aiuto verso il prossimo, per la continua lotta alle discriminazione di ogni genere, per la forza combattente che mette in ogni suo progetto cercando sempre, di dare voce a chi non ne ha” si legge nelle motivazioni.

“Sono molto felice di questa onorificenza – ha commentato De Giovanni – soprattutto perché arriva dal comune dove vivo e dove si svolgono tante iniziative legate all’associazione Sunrise Onlus che presiedo. Quando ognuno di noi si spende per gli altri e riceve molti riconoscimenti, quello più importante rimane sempre legato alla propria comunità”.

“Siamo tutti molto orgogliosi dell’impegno della nostra concittadina, il suo impegno fa da sprone a ognuno di noi per cercare di essere quel valore aggiunto che lei è ogni giorno, ha affermato il Presidente del Consiglio Comunale Cosimo Dima.

Alla cerimonia di consegna era presente anche il vicepresidente della provincia di Lecce Antonio Leo, che ha sottolineato l’importanza del volontariato con cui Maria si spende ogni giorno in favore delle donne, delle categorie fragili, di chi le chiede aiuto.