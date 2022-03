Dal 19 marzo al via la nuova riorganizzazione per i punti vaccinali della provincia di Lecce

Nonostante non occupi più le prime pagine degli organi di informazione, il coronavirus non è stato assolutamente debellato ed è per questo che, incessantemente, prosegue la campagna vaccinale.

Dal 19 marzo ci sarnno alcune novità per quel che riguarda i punti vaccinali in provincia della Asl di Lecce.

Quello di Martano effettuerà il suo ultimo giorno di attività proprio il giorno di San Giuseppe, gli hub di Gallipoli e la Caserma Zappalà di Lecce il 26 marzo, centri di Campi Salentina e Nardò il 31.

In seguito alla Chiusura della Caserma Zappalà, opererà a pieno regime dal 28 marzo il Museo Castromediano di Lecce con orari, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30; sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

Continuerà regolarmente l’attività del punto vaccinale di Gagliano del Capo nel Presidio territoriale di assistenza, ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo, 5 (ex Ospedale), dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30; sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

L’accesso alla vaccinazione continua ad essere libero per prima, seconda e terza dose.

Per le vaccinazioni pediatriche (fascia 5-11 anni) occorre rivolgersi al Pediatra di libera scelta che concorderà la somministrazione con il Sisp territoriale.

Fino ai cambiamenti indicati, i PVP seguono l’orario già comunicato.