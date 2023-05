A Taviano in fase di completamento i lavori di ristrutturazione delle scuole

A Taviano sono giunti in fase di completamento i lavori di ristrutturazione delle scuole; tutti progetti dell’Amministrazione e finanziati dalla Regione Puglia.

La prima scuola ad essere stata ultimata è quella per l’infanzia “Don Lorenzo Milani” di via Carlo Mauro, con un finanziamento di 870mila euro e per la quale il governo cittadino, per impegno del Sindaco Giuseppe Tanisi, dell’Assessore all’Edilizia Scolastica Marco Stefano e della Consigliera all’Istruzione Paola Cornacchia, ha provveduto anche, con fondi propri di bilancio, ad un rinnovo dell’arredo interno.

Ma l’Assessore Stefano rassicura che “A potersi dire ultimate sono anche la scuola per l’infanzia ‘Madre Teresa di Calcutta ‘ di via Martiri d’Otranto e la scuola primaria ‘Angelo D’Ambrosio’ di via Bellini, con progetti finanziati, rispettivamente, per 930mila e 1.416.800,00 euro; un lavoro intenso di progettazione e di reperimento di risorse sin dal primo giorno del nostro insediamento, e di cui ora cominciamo a raccogliere i frutti. Si può dire che abbiamo avuto il coraggio di osare, e lo abbiamo fatto per i nostri figli, per le future generazioni alle quali ci auguriamo anche di lasciare traccia di tanto nostro impegno”. Intanto sono terminati anche i lavori di messa in sicurezza di un’ala della scuola primaria ‘A. Moro’ e si è passati al rifacimento dell’ala restante, in conformità ad un altro progetto, finanziato per un importo di 1.097.799,43 euro dal Ministero dell’Istruzione e per l’estate i lavori di ammodernamento potrebbero già interessare la scuola per l’infanzia ‘Martin Luther King’ secondo un progetto finanziato dalla Regione Puglia con 122.600 euro e la scuola media ‘A. De Blasi’ il cui progetto è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione per un importo di 2.559.488 euro”.

Una ristrutturazione di tutti gli edifici scolastici operata “Al fine di offrire ai nostri ragazzi, agli insegnanti, e a tutto il personale scolastico”, “ambienti idonei a favorire l’apprendimento e la convivenza”, sono le parole della Consigliera Paola Cornacchia; E soddisfazione esprime anche il Sindaco Giuseppe Tanisi: “La ristrutturazione di tutti gli edifici scolastici, un’ impresa ardua e finora mai tentata, è espressione di una singolare predilezione per la scuola da parte di questa amministrazione, e di una attività di governo che sa programmare con lungimiranza , guardare al futuro, e spingersi verso sempre più vasti orizzonti. Siamo impegnati a modernizzare non soltanto le nostre scuole, ma l’intera città, in virtù di tante opere pubbliche che stiamo realizzando. Amministrare infatti significa anche saper leggere i tempi, interpretare la propria epoca, e accompagnare la propria comunità in un processo di trasformazione, di avanzamento sociale e adattamento alla modernità”.