Lavori di ristrutturazione dello stadio “Via del Mare”, svolto un incontro tra Comune, Regione e Società

“È stata una riunione importante, utile e proficua e sono stati chiariti a noi e all’Unione Sportiva Lecce i passi che dobbiamo e vogliamo compiere insieme per consentire di dare alla città un impianto sportivo, uno stadio comunale, adeguato ai bisogni e alle aspettative dei tifosi e pronto a ospitare i Giochi del Mediterraneo”, con queste parole il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, commenta l’incontro tra Comune, Regione e Società di “Via Vostadura”, svoltosi questo pomeriggio, che ha avuto come oggetto la ristrutturazione del “Via del Mare”.

“Non tutto è nelle mani di Comune e società giallorossa, attendiamo la definitiva assegnazione delle risorse da parte del Governo e sulla base di alcuni approfondimenti che ci siamo incaricati di svolgere, capiremo i successivi passi da compiere.

Abbiamo voluto questo incontro – conclude Salvemini – con l’obiettivo di avere un orizzonte più nitido e credo sia servito molto vedersi e parlarsi”.