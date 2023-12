Poggiardo, studenti protagonisti di “Rivivi il Natale 2023”

Saranno i giovani i protagonisti di “Rivivi il Natale 2023”, la manifestazione natalizia organizzata da Vivi037, associazione commercianti e artigiani di Poggiardo e Vaste, con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Poggiardo, sui temi “Riciclo”, “Nostra Terra” e “Nostri Alberi di Ulivo”, intesi come simbolo di pace, di amore e di speranza.

A presentare oggi il programma delle tre giornate di eventi (3 e 17 dicembre, 6 gennaio 2024 a Poggiardo), sono intervenuti in Provincia il vicepresidente della Provincia di Lecce Antonio Leo, il sindaco di Poggiardo Antonio Ciriolo, la dirigente scolastica del Liceo Artistico “Nino Della Notte” Anna Lena Manca, il presidente dell’Associazione Vivi037 Stefano Elia e il presidente del Centro Auser Poggiardo Vaste Antonietta De Gabriele.

Protagonisti del progetto saranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Poggiardo e del Liceo Artistico “Nino della Notte”, ai quali, tra l’altro, è stato consegnato un “kit creativo”, composto da una bottiglia di plastica, pennarello, spago, gadget e ornamenti vari, da applicare su dei prototipi di addobbo predisposti dalla stessa associazione, al fine di realizzare elaborati artistici sugli alberi di Via Principe di Piemonte, nel cuore della cittadina.

“Solamente attraverso lo stupore, possiamo costruire un mondo più lento e più bello. Le sinergie che nascono sul territorio con l’Associazione Vivi037 e con i ragazzi che si stanno avvicinando alle azioni di promozione , ritengo siano un grande valore”, ha affermato Ana Lena Manca.

“Sono molto contenta di questo, perché vedere grandi professionalità che tornano nel Salento, significa che la ‘restanza’ sta iniziando a essere attiva e penso che da qui al prossimo futuro sentiremo parlare di questa associazione che si è resa protagonista di tali attività e sono certa le collaborazioni non mancheranno. Nel Pianno Triennale per l’Offerta Formativa del nostro istituto – conclude – abbiamo un progetto che si chiama ‘Dialoghi con il territorio’, con il quale, appunto, dialoghiamo con i territori per mettere a disposizione la nostra professionalità laddove la dovessero richiedere”