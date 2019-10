Rodolfo Rollo punta su Roberto Carlà, è lui il nuovo Direttore Sanitario della Asl di Lecce

“Con la nomina di Carlà il vertice gestionale della Asl viene completato e torna ad avere una configurazione operativa ottimale che ci consente di guardare con fiducia alle prossime sfide che attendono la Sanità pubblica leccese. Gli faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, con la consapevolezza di avergli affidato un ruolo difficile e complesso e, insieme, con la certezza che saprà mettere le sue qualità umane e professionali al servizio dei cittadini leccesi e dell’azienda sanitaria”, Con queste parole, Rodolfo Rollo, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Lecce, presenta il nuovo Direttore Sanitario di “Via Miglietta, Roberto Carlà.

È su di lui – una professionalità di valore selezionata all’interno – che il numero uno della Asl ha deciso di puntare in linea di continuità rispetto ai percorsi già avviati.

Chi è Roberto Carlà

54 anni, laureato in Medicina e Chirurgia, con due specializzazioni (in Otorinolaringoiatria e Igiene e Medicina Preventiva), nel suo curriculum spicca la grande esperienza nel Dipartimento di Prevenzione, nell’educazione alla Salute e in particolare nella sicurezza alimentare, con diversi incarichi a livello regionale: dal 2007 è stato referente regionale in materia di igiene e sicurezza alimentare, nonché auditor regionale nelle diverse ASL pugliesi e coordinatore di numerosi gruppi di lavoro che si occupano di queste materie.

Importante il suo impegno in seno alla Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni e come referente tecnico del Piano Regionale Integrato dei controlli in materia di sicurezza alimentare, nonchè quale punto di riferimento regionale per l’aggiornamento del Piano Nazionale Integrato dei controlli.

Il nuovo Direttore Sanitario proviene dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) Area Nord, in cui ha ricoperto l’incarico di Direttore per diversi anni, anche come coordinatore per l’intera ASL Lecce.

Inoltre, è corposa la sua attività nel campo dei controlli, delle certificazioni e della prevenzione nutrizionale, in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare, da ultimo come referente tecnico del Dipartimento regionale Promozione della Salute per l’elaborazione dei nuovi piani regionali di controllo. Impegnato anche come referente per diversi programmi nazionali (OKKIO alla Salute) e internazionali di sorveglianza (HBSC e GYTS, sulla salute a scuola e sull’uso di tabacco).