Nero e seducente, il nuovo romanzo di Giuseppe Calogiuri

Si chiama ‘Liberty Hotel ovvero la famosa nevicata del 1936’ il nuovo libro di Giuseppe Calogiuri, travolgente romanzo breve presentato sabato scorso nella splendida Biblioteca Bernardini a Lecce.

Ha dialogato con l’autore il giornalista televisivo Raffaele Gorgoni per una conversazione su temi che hanno incrociato la storia e l’identità nazionale in un trionfo di emozioni estreme, come estrema è l’ambientazione del romanzo che ci riporta a pieno titolo nella scena del periodo fascista, tra borghi sperduti di montagna e adunate oceaniche nelle grandi città.

Ritroviamo tutto il corredo lessicale del Ventennio, i gerarchi, i messi, i podestà, le alleanze d’acciaio e i dolorosi presagi di guerra. Ma la scrittura diverge presto su venature thriller fino a tralasciare il pretesto storico e a tuffarsi in atmosfere inquietanti o addirittura gotiche, verso un finale tutto da scoprire.