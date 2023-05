Sicurezza stradale, l’Associazione Salento Rinasce sollecita la Provincia di Lecce

Riprende dalla battaglia sulla sicurezza stradale l’impegno civico e sociale dell’Associazione Salento Rinasce. All’ordine del giorno la questione vecchia, eppure mai risolta, della rotatoria all’altezza tra la Strada Provinciale 100 (che collega Squinzano a Torre Rinalda) con l’intersezione per la Strada Provinciale 236, all’altezza dello svincolo per Surbo.

Parliamo di tratti stradali sempre trafficati, sia nei mesi invernali e ancor di più in quelli estivi. Arterie che spesso sono tristemente famose per una serie di incidenti, motivo per il quale nel 2021 l’associazione aveva chiesto l’intervento della Provincia di Lecce. Proprio in quella occasione da Palazzo dei Celestini era stato risposto al presidente di Salento Rinasce, Raffaele Longo, che era tutto pronto per la realizzazione di una rotatoria, che la Provincia aveva predisposto il progetto e che era in attesa delle autorizzazioni necessarie da parte del Comune di Lecce e della Regione Puglia (una procedura normale di variante urbanistica per sbloccare i lavori).

‘Sono passati due anni – dice a Leccenews24.it Raffaele Longo – ma i lavori non sono mai iniziati. Sollecitiamo la Provincia, non comprendendo i motivi di un ritardo così eccessivo e al tempo stesso pericoloso. Non si può proseguire oltre con l’attesa, i rischi sono tanti per chi percorre quella strada. Cosa c’è di più importante della sicurezza?’