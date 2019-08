Salento & Puglia Pride, tutto pronto per il 16 agosto a Gallipoli. Rebecca De Pasquale madrina dell’evento

Sono passati 50 anni dai moti di Stonewall, una vera e propria rivolta sociale che vide negli States gli scontri duri tra alcuni gruppi di omosessuali e la polizia di New York.

Era trascorsa da poco la mezzanotte del 27 giugno 1969, quando la polizia irruppe nel Stonewall Inn, un bar gay in Christopher Street nel Greenwich Village, un quartiere del distretto di Manhattan a New York. Sylvia Rivera, una donna transessuale, rispose gettando una bottaglia contro un poliziotto.

Quegli scontri sono considerati come il momento della nascita del movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo.

A distanza di mezzo secolo gli omosessuali ancora non hanno visto pienamente riconosciuti i loro diritti e la loro libertà di manifestare la propria sessualità e tante sono le manifestazioni e gli eventi che si tengono in Italia per tenere alta la soglia dell’attenzione sociale.

Tra questi sicuramente il Salento & Puglia Pride che si svolgerà il 16 agosto 2019 a Gallipoli.

Salento & Puglia Pride, da chi è patrocinato e organizzato

L’evento ha il patrocinio morale di Regione Puglia, Università del Salento, Provincia di Lecce, Comune di Gallipoli, Città Metropolitana di Bari, Comune di Cisternino, Comune di Melpignano (Le) e Monteroni di Lecce.

La manifestazione è organizzata da Salento Pride e Coordinamento Puglia Pride con la collaborazione di Non è Grindr, Arcigay Salento, LeA-Libermente e Apertamente e Agedo Lecce.

Rebecca De Pasquale madrina dell’evento

Le madrina di quest’anno sarà Rebecca De Pasquale, concorrente transgender della 14° edizione del Grande Fratello.

Eleonora Magnifico, Francesco Bovino, in arte Tekemaya, Manila Gorio, Morena Rapolla, Pia Adriana Ciminelli, Veronica Graf, Daniel Greco, Giovanni Angelo Caccavale e le Stryx – Roller Derby Salento guideranno questa edizione speciale del Salento & Puglia Pride.

Raduno e percorso

Il raduno a Gallipoli, in Piazza Giordano Bruno, è previsto per le 17.30.

Il percorso sarà quello tradizionale che toccherà Via Kennedy ed il Lungomare Galilei, finendo la Parata al Lido Por do Sol con il Salento Pride Official Beach Party con i Dj: Miss Vivian Kant, Francesca Kee Ciardo, Giuseppe Provenzano!

Il Salento Pride Official Disco Party sarà al Picador Village a partire dalle 23.30 con Dani Toro Dj from Barcellona, Pupa De Maggio, Domenico CarrettaDodo e Tekemaya & Tekemaya’s band

Le parole di Roberto De Mitry Muya

‘In un contesto regionale difficile, dovuto allo stop dell’iter di approvazione della Legge Regionale contro l’omo-bi-transfobia, nel clima politico e sociale italiano attuale e nel cinquantesimo anniversario dei moti di Stonewall, è utile e necessario unire e non dividere, lottando insieme, senza differenze – scrive Roberto de Mitry Muya, Presidente Ra.Ne. – Rainbow Network e Presidente Onorario Arcigay Salento – . Si rende necessaria la realizzazione di una rete, quanta più fitta possibile, di collaborazioni tra enti del terzo settore, società civile, imprenditoria ed istituzioni affinché le nostre rivendicazioni siano conosciute e condivise in una modalità capillare e partecipata e l’asticella dei diritti umani e sociali si alzi rispetto alla situazione attuale, carica di fin troppi campanelli di allarme per la nostra democrazia’.

Contro ogni forma di discriminazione

La soglia dell’attenzione contro la violenza di genere, l’omofobia e la discriminazione deve sempre essere tenuta alta. Leccenews24, nel condividere gli intenti della manifestazione, ricorda di aver partecipato ad altre importante iniziative che vanno in questa direzione. Una tra tutte è stato il progetto ‘Io come te‘ che si è svolto a Lecce e nel Salento tra il 2017 e il 2019.

“Io come te” è stato un progetto che ha messo insieme tante associazioni di volontariato per convogliare le forze e le iniziative contro la violenza, ogni forma di violenza. Oltre all’ente capofila, Agedo, sono state coinvolte Anyway Accessalento, Philos, Fratres, LeA – liberamente e apertamente, Lila Lecce, Le Randage. Io come Te ha avuto anche l’adesione di USP Lecce.

Il progetto ideato da Raffaella Arnesano e promosso da Fondazione con il Sud, ha visto come capofila l’associazione Agedo Lecce, realtà in cui genitori parenti e amici di persone LGBT trovano casa. Importanti sono stati i tanti incontri nelle scuole per parlare ai ragazzi a cuore aperto e per mettere al bando ogni forma di violenza, fisica e verbale.