Giornata Mondiale degli Aiuti Umanitari, Salento Rinasce organizza una raccolta

‘Mettiamoci una mano sul cuore e restiamo umani!’, lancia l’appello al territorio l’associazione Salento Rinasce in occasione della Giornata Mondiale degli Aiuti Umanitari.

I volontari si stanno mobilitando per raccogliere generi di prima necessità (cibo in scatola, salse o pomodori, farina, olio, bevande e pan bauletto, omogenizzati, latte) da distribuire per tutta la settimana dal 21 al 28 agosto a famiglie bisognose e senzatetto. Già, i senzatetto…di cui in estate si parla poco, come se non esistessero. E invece ci sono, ci sono eccome sul nostro territorio ed hanno bisogno di un conforto materiale e umano.

Per donare si può contattare il numero 327.5855754 e verranno personalmente i volontari di Salento Rinasce a ritirare il tutto.