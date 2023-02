Una task force per garantire la sicurezza dei senzatetto, arriva la proposta di “Salento Rinasce”

Una task force che si occupi di monitorare la situazione in cui versano i senzatetto nella città di Lecce, è questa a 24 ore dal ritrovamento del cadavere di un clochard in Piazza Carmelo Bene, la proposta che giunge dall’Associazione “Salento Rinasce”, sempre in prima linea a tutela dei bisognosi.

“È necessario avere un quadro chiaro della situazione partendo dai numeri e stabilire quanti siano i senzatetto nel capoluogo”, afferma il Presidente del sodalizio Lele Longo.

“Se esistono strutture che possono ospitare queste persone, perché non vi accedono e, soprattutto, si può trovare una soluzione momentanea a questa emergenza freddo?

Per questi motivi chiediamo a tutti gli enti di aprire le loro strutture e rivolgiamo un sentito appello all’Arcivescovo Mons. Michele Seccia; alla Congregazione dei Testimoni di Geova, alla Chiesa Evangelista e alla comunità mussulmana.

Infine – conclude Longo – proponiamo al Sindaco di Lecce Carlo Salvemini e al Prefetto Luca Rotondi di attivare una task force, guidata dalla Protezione Civile, finalizzata al monitoraggio la situazione dei senzatetto nella città di Lecce che monitorare costantemente la loro situazione”.