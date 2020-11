Sospetto caso di Covid-19 di una dipendente. Sanificato l’ufficio gip del Tribunale penale

Chiude momentaneamente al pubblico l’ufficio gip/gup del Tribunale di Lecce, per un sospetto caso di Covid. Una dipendente della cancelleria sarebbe risultata positiva al tampone molecolare, dopo essere venuta a contatto con una persona positiva, fuori dal Palazzo di Giustizia.

Il Presidente del Tribunale di Lecce, Roberto Tanisi e il Dirigente Amministrativo Alessandra Scrimitore, hanno disposto in via precauzionale: la sospensione dei servizi erogati dall’ufficio, fino il tracciamento dei possibili contatti avuti dalla dipendente. Già ieri è stata effettuata la sanificazione dell’ufficio ed il personale è stato ammesso al “lavoro agile”.

Tanisi, dopo essere venuto a conoscenza del caso di positività della dipendente, rassicura sul rischio contagio all’interno del palazzo di giustizia: “la situazione Covid in tribunale è sotto controllo. Naturalmente, faremo come da protocollo i test antigienici per i colleghi della dipendente che hanno avuto contatti con lei, seppur blandi, all’interno del tribunale di viale De Pietro”.

E sull’altra questione spinosa del rischio assembramenti, soprattutto al piano terra del palazzo di giustizia afferma:” Ho già dato disposizioni ai presidenti di sezione, di organizzare le udienze in modo da evitare assembramenti fuori dalle aule”. In

È tornata alla normalità la situazione al palazzo civile di Via Brenta, dove hanno riaperto gli uffici chiusi nelle scorse ore. Gli ultimi tamponi effettuati da due dipendenti, risultati in precedenza positivi, sono adesso negativi.

Occorre ricordare che è sempre in vigore, fino al 31 gennaio del 2021, il provvedimento formato da 23 “punti”, a firma del Presidente del Tribunale, Roberto Tanisi e del Dirigente Amministrativo, Alessandra Scrimitore.

Viene ribadita la necessità dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale e del rispetto del distanziamento sociale. E l’accesso sarà permesso solo dopo avere acconsentito alla misurazione della temperatura corporea. E si potrà entrare negli uffici giudiziari, dopo avere prenotato attraverso il servizio online “Elimina Code”. Ed i contatti con le cancellerie avverano attraverso i Front Office, muniti di barriere in plexiglass. Inoltre, le udienze saranno celebrate a orario fisso, per evitare il rischio di assembramenti.