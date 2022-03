Lecce, Sanitaservice firma 49 contratti per ausiliari. L’amministratore: “altri 70 in arrivo”

Sono 49 i contratti sottoscritti nel corso della mattinata di oggi, 31 marzo, per i nuovi ausiliari pulitori di sanitàservice. I candidati sono stati selezionati tramite un concorso pubblico e non sono gli unici che prenderanno servizio nei prossimi mesi. Come ha spiegato Luigi Sergio, amministratore unico della società, nel corso dei prossimi mesi saranno assunti altri 70 candidati presi dalla graduatoria a scorrimento che conta 1731 idonei.

Già a partire da domani, 1 aprile, i nuovi assunti prenderanno servizio, come ha spiegato Luigi Sergio durante l’incontro. “Per i 49 lavoratori è una giornata di festa” ha dichiarato l’assessore alla sanità della Regione Puglia Rocco Palese. “Inizia il loro rapporto di lavoro con Sanitaservice, sono convinto che per tutti loro si tratti di un percorso importante all’interno del sistema sanitario che da tempo aspettava queste nuove unità lavorative. L’auspicio è che già a partire dal primo giorno di lavoro possano iniziare a collaborare con i nuovi colleghi in modo proficuo, perché nei nostri ospedali e strutture sanitarie c’è bisogno di professionalità e soprattutto impegno”.

Una richiesta di impegno e responsabilità arriva anche dall’assessore salentino alle attività produttive della Regione Puglia Alessandro Delli Noci: «Voglio fare a tutti un grande in bocca al lupo. I vincitori di questo concorso hanno lavorato tanto per raggiungere questo importante traguardo. Voglio però anche sottolineare la precisa attività svolta da tutto il gruppo di Sanitaservice Lecce che ha portato avanti l’attività concorsuale in modo estremamente trasparente. Oggi inizia una nuova esperienza, ora serve però grande impegno, perché l’emergenza sanitaria non è ancora finita e serve il massimo delle qualità per mettersi alle spalle un periodo così complesso e questa è una responsabilità che chi inizia la sua attività deve sentire sua».