Santa Cesarea Terme, un portale dedicato ai turisti, per servizi più moderni

Per supportare i diversi gestionali alberghieri e garantire nuove opportunità a piccole strutture alberghiere e B&B, a partire dalla tassa di soggiorno il Comune di Santa Cesarea sbarca su Paytourist, uno strumento innovativo che renderà maggiore e più facile il controllo nella lotta all’evasione fiscale, ed una più efficiente gestione delle entrate e delle risorse da dedicare al turismo.

Senza costi aggiuntivi e con tutte le funzionalità che da sempre rendono PayTourist la prima piattaforma del settore, unica ed inimitabile si potrà contare su: automazione, controlli, geolocalizzazione, recensioni, segnalazioni, rendendo facilmente tracciabile e trasparente ogni attività nel settore.

“Sono estremamente entusiasta di presentare il nuovo software di gestione dell’imposta di soggiorno che sarà a disposizione sia degli operatori turistici, sia degli uffici amministrativi del nostro comune – commenta Fabio De Paolis – consigliere del comune di Santa Cesarea con delega al Turismo. Questa innovativa piattaforma rappresenta un valido strumento di promozione per le attività turistiche locali, offrendo una serie di vantaggi senza precedenti. Come Amministrazione Comunale, ci impegniamo costantemente a migliorare il nostro territorio e il settore turistico locale. A tale scopo, organizzeremo due incontri di formazione dedicati: un webinar il 25 Marzo e un incontro pubblico il 26 Marzo nella sala convegni dell’Albergo Palazzo. Personalmente sono fiducioso che questo nuovo software sarà di grande supporto alla gestione del turismo di Santa Cesarea Terme, con vantaggi concreti e immediati per tutti gli attori coinvolti e contribuendo a rafforzare ulteriormente il nostro prestigio come destinazione turistica di prim’ordine.”