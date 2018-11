Musica e giovani da tutta Europa con “Alezio’s Got Talent!”

“Alezio’s Got Talent” è uno scambio giovanile che coinvolge ben 31 adolescenti dall’Italia, dalla Bulgaria, dalla Danimarca, dalla Lettonia e dalla Spagna ed è un progetto che rientra nel Programma Europeo “Erasmus+”.

I protagonisti saranno ragazze e ragazzi accomunati dalla passione per la musica e dalla voglia di scoprire la cultura e le tradizioni degli altri paesi partecipanti e, dal 18 al 28 Febbraio 2019, avranno la possibilità di seguire molteplici laboratori musicali di perfezionamento nei locali di Area Lab, il Laboratorio Urbano di Alezio. Vitto ed alloggio saranno completamente coperti dal Programma Erasmus+.

Mediterranea

Mediterranea – Associazione per lo Sviluppo Locale opera da oltre vent’anni nel campo dei servizi per l’impiego e per l’orientamento professionale e, attraverso le sue iniziative, favorisce processi virtuosi di inclusione sociale e culturale. L’associazione è composta da professionisti della progettazione per l’intercettazione di fondi regionali, nazionali ed europei.

Erasmus +

L’Erasmus + (o Erasmus Plus) è un programma dell’Unione Europea, valido dal 2014 al 2020, dedicato alla formazione giovanile ed aperto a tutti i cittadini europei. Uno dei principali obiettivi del programma è favorire la mobilità giovanile, diffondendo la cultura dell’integrazione e contribuendo ad uniformare il livello di istruzione nei Paesi Europei.

Per maggiori informazioni visitate il sito di Mediterranea o la Pagina Facebook di AreaLab.