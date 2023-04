Oss dell’Integrazione Scolastica, sciopero e sit-in di protesta in Prefettura

Risposte dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce e dagli Ambiti Sociali non ne sono arrivate. O almeno non quelle attese dai sindacati. E così per giovedì 13 aprile è stato proclamato lo sciopero degli Oss che lavorano per le Cooperative Sociali nel servizio di Integrazione Scolastica.

“Grave la situazione in cui versano queste lavoratrici e questi lavoratori – dicono in una nota congiunta Cosimo Malorgio della FP CGIL, Fabio Orsini della CISL FP e Antonio Tarantino della UIL FPL -. Avevamo chiesto un incontro con tutti gli enti coinvolti ma non c’è stato alcun riscontro. Preoccupano l’approssimarsi della conclusione dell’anno scolastico e la programmazione imminente di nuovi Bandi di gara per l’assegnazione della gestione delle attività da parte degli Ambiti Sociali. Pertanto, dopo aver giá indetto lo stato di agitazione del personale, proclamiamo lo sciopero per la giornata di giovedì 13 Aprile 2023 per l’intera giornata lavorativa e convochiamo il presidio del personale Oss nella stessa giornata, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso la Prefettura di Lecce in via XXV Luglio nel rispetto delle normative vigenti in materia di sciopero”.