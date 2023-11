Giornata Mondiale del Diabete, a Lecce screening gratuiti in Piazza Sant’Oronzo

Dopo la donazione da parte del Lions Club Lecce Messapia e il Leo Club Lecce Messapia di una “Panchina Blu”, per sensibilizzare alla prevenzione e cura del diabete, installata a Lecce in Piazzetta Ludovico Ariosto, proseguono le iniziative in occasione della Giornata Mondiale del Diabete che si celebrerà il prossimo 19 novembre.

Questa ricorrenza è occasione per sensibilizzare, informare l’opinione pubblica sulla patologia cronica, sulla prevenzione e gestione della malattia.

A questo scopo, l’Associazione Salentina Diabetici, con l’aiuto dei medici del centro Uosvd – Endocrinologia/Diabetologia dell’Azienda Sanitaria Locale del capoluogo, di cui è responsabile Rosalia Serra e in collaborazione con la Croce Rossa del capoluogo, ha organizzato uno screening gratuito con la misurazione della glicemia, per la giornata di domenica, che si svolgerà dalle ore 9.00 alle 13.00, in piazza Sant’Oronzo a Lecce.

Il 2% della popolazione è affetta da diabete, ma non lo sa: il diabete, nella forma più diffusa, è del tutto asintomatico ma, se non viene curato, può sviluppare gravi complicanze.