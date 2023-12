Lecce accoglie una sede decentrata dell’Autorità Idrica Pugliese

La Provincia di Lecce è pronta ad accogliere la nuova sede istituzionale decentrata, la prima in Puglia, dell’Autorità Idrica Pugliese che, dopo Bari, finora unica sede, ha scelto il Salento per attivare una struttura dedicata a tutti gli amministratori locali con l’obiettivo di ridurre le distanze e migliorare l’erogazione dei servizi.

Domani, martedì 19 dicembre, alle 15, il presidente della Provincia Stefano Minerva, il presidente AIP Antonio Matarrelli e il direttore generale Cosimo Francesco Ingrosso inaugureranno i nuovi uffici decentrati dell’Autorità Idrica Pugliese situati in via Salomi, nell’edificio di proprietà della Provincia di Lecce, che ospita già alcuni Servizi e Uffici dell’Ente provinciale.

L’apertura a Lecce della sede decentrata dell’Autorità Idrica Pugliese, soggetto rappresentativo dei Comuni pugliesi per il governo pubblico dell’acqua, è stata possibile grazie al dialogo e all’accordo tra le parti coinvolte. In particolare, l’Aip ha chiesto alla Provincia la disponibilità di spazi per dotarsi di una sede istituzionale consona all’aumento degli adempimenti richiesti dalle disposizioni normative, ma anche al fine di svolgere un servizio di pianificazione e monitoraggio degli interventi tecnici vicino ai territori più distanti dal capoluogo pugliese.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze economiche del territorio, dopo aver monitorato il patrimonio immobiliare disponibile, la Provincia di Lecce ha accolto la richiesta con il provvedimento di concessione in uso di una porzione dell’immobile di via Salomi, firmato dal presidente Stefano Minerva.

L’Autorità Idrica pugliese è stata istituita dalla Regione Puglia con la Legge Regionale 30 maggio 2011, n. 9 e successiva modifica Legge Regionale 13 ottobre 2011, n. 27. È un ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.