“Il Sistema Duale e gli strumenti per la sua attuazione”. A Taviano un seminario informativo sul contratto di Apprendistato di I livello

Il mondo del lavoro è al centro degli eventi di divulgazione di informazioni organizzati dall’amministrazione comunale di Taviano con il supporto di Asesi – Associazione Servizi Sindacali e l’assistenza tecnica di Anpal Servizi S.p.a. Passo dopo passo, appuntamento dopo appuntamento, saranno affrontati i temi chiave e quelli più delicati, le sfide da affrontare, le opportunità da cogliere e i cambiamenti da gestire in un mercato che corre veloce, che cambia continuamente. Cambia il modo di pensare, formarsi, lavorare e fare impresa.

Se, citando Malcom X: “Il futuro appartiene a coloro che lo stanno preparando già adesso” abbiamo davvero molto su cui riflettere. A questo serve il primo seminario informativo, indirizzato alle imprese del territorio, che avrà come tema il «Sistema Duale e gli strumenti per la sua attuazione: il contratto di Apprendistato di I livello»

Il contratto di apprendistato di I livello

Il contratto di apprendistato di I livello è una forma privilegiata di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro che permette di avviare l’esperienza professionale prima della fine del percorso formativo: si tratta di uno strumento per l’attuazione del sistema duale, nel quale l’impresa ha il vantaggio di poter co-progettare il percorso formativo con l’istituzione formativa, in ragione di proprie specifiche esigenze e fabbisogni di competenze, oltre a beneficiare di sgravi contributivi, fiscali, vantaggi normativi e retributivi.

Insomma, a differenza dell’ apprendistato, professionalizzante (per l’acquisizione di una qualifica professionale) e di alta formazione e ricerca (per il conseguimento di un titolo terziario accademico o non accademico), con il contratto di apprendistato di 1° livello il giovane può frequentare un corso di formazione o di istruzione per conseguire un diploma o una qualifica professionale, mentre lavora assunto come apprendista.

La data da segnare sull’agenda è quella del 14 ottobre 2022, dalle 17.30, quando al palazzo Marchesale di Taviano andrà in scena il primo seminario informativo, indirizzato al mondo delle imprese del territorio.

Programma del seminario