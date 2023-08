Il Consiglio di Stato conferma il via libera al chiosco del Kilometro Zero in località “La Reggia”

Il Consiglio di Stato conferma l’aggiudicazione in favore della ditta Kilometro zero, che ora, per 12 anni, potrà mantenere il suo chiosco, con annessi servizi, per la somministrazione di alimenti e bevande in località La Reggia.

I fatti

Il Kilometro zero, da molti anni, svolge somministrazione di alimenti e bevande su un posteggio in località La Reggia, meta di turisti e giovani del luogo provenienti da tutto il Salento. Il tratto di costa in cui è ubicato, ricade nel territorio del Comune di Galatone, è uno dei più caratteristici del Salento, noto per le sue bellezze paesaggistiche ed i tramonti mozzafiato.

Nel 2020 il Comune, dopo aver approvato il piano comunale del commercio, ha deciso di pubblicare un bando per l’assegnazione del posteggio per la durata di 12 anni, al fine di consentirvi la somministrazione di alimenti e bevande mediante un chiosco amovibile in legno con annessi servizi.

Esaminate le domande di partecipazione pervenute, il responsabile al ramo ha deciso di aggiudicare in via provvisoria il posteggio alla ditta Kilometro zero, poiché la stessa vantava un punteggio maggiore rispetto agli altri concorrenti.

Uno di questi, però, ha impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce la graduatoria provvisoria, ritenendo di aver diritto a un punteggio maggiore e, quindi, all’assegnazione. L’azienda vincitrice, a questo punto, ha deciso di difendersi in giudizio con l’Avvocato Paolo Gaballo, che ha dedotto l’infondatezza nel merito dell’impugnazione promossa dal concorrente.

Nel maggio 2021 il Tar ha chiesto un approfondimento istruttorio al Comune di Galatone, in particolare se avesse proceduto o meno all’aggiudicazione definitiva del posteggio. Il responsabile comunale, dopo aver riscontrato le osservazioni presentate dai vari concorrenti, ha proceduto con l’aggiudicazione definitiva del posteggio, confermandola in favore della Kilometro zero. Anche l’aggiudicazione definitiva, però, è stata impugnata dalla ditta concorrente, che ha contestato il maggior punteggio attribuito in gara ai concorrenti.

Nel gennaio 2022 la Terza Sezione (Presidente Enrico D’Arpe), accogliendo le deduzioni di Gaballo, ha dichiarato inammissibile ed infondata nel merito l’azione promossa, confermando l’aggiudicazione .

I concorrenti, tuttavia, hanno deciso di appellare al Consiglio di Stato la pronuncia di “Via Rubichi”, mentre la Km0 spiegava appello incidentale.

Con sentenza pubblicata nella giornata di ieri la VII^ Sezione di “Palazzo Spada” (Presidente Marco Lipari), ha rigettato l’appello, confermando la correttezza della pronuncia del Tar.

In particolare, il massimo organo della giustizia amministrativa, condividendo le tesi difensive del legale, ha giudicato, sotto vari profili, infondato nel merito l’appello principale promosso e, di conseguenza, improcedibile per carenza di interesse l’appello incidentale.

Ora, per effetto di tale decisione, la Kilometro zero sia in questa stagione estiva, che negli anni a seguire, potrà continuare a mantenere il proprio chiosco eco-compatibile in un luogo rinomato per l’incantevole bellezza.