A Gallipoli si gira la serie Tv ‘Time After Time’, si cercano comparse. Tutto quello che devi sapere sui casting

Si cercano comparse per la Serie Tv “Time After Time” prodotta dalla Fabula Pictures, una fiction ambientata nel 1990 che si girerà da metà Settembre fino a metà Ottobre 2022 a Gallipoli. Ovviamente parliamo di un lavoro retribuito che prevede una paga base di 94,00 euro lorde per circa 10 ore di lavoro con possibilità di lavorare in notturno.

La produzione richiede, però, non una disponibilità ‘mordi e fuggi’, bensì ampia dal momento che alcuni gruppi di lavoro scelti saranno presenti ogni giorno, per girare scene quotidianamente. La serie Tv è infatti ambientata in un campeggio/lido, quindi si girerà in costume da bagno e potrebbe essere richiesto di girare alcune sequenze in mare.

I casting si terranno a Gallipoli presso l’Istituto Comprensivo ‘Polo 3’ sito in via in via Giorgio da Gallipoli -9 nei giorni di Lunedì 29, Martedì 30, Mercoledì 31 Agosto e Giovedì 1 Settembre 2022 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Coloro che saranno scelti si devono impegnare a non alterare il proprio look fino a fine riprese: non ci si dovrà tingere i capelli, tagliare capelli, barba, baffi e fare tatuaggi e piercing.

Bisognerà, inoltre, essere disponibili per tampone e prova costume prima di lavorare. Sono esclusi dai casting i dipendenti della pubblica amministrazione.

Figure ricercate

uomini dai 18 ai 30 anni atletici bei fisici:

-sbarbati

-no sopracciglia disegnate o tatuate

-tagli non moderni, non doppio taglio, non capelli rasati ai lati, non capelli colorati!!

-no tatuaggi (si gira in costume da bagno e/o in mare)

-disposti eventualmente a modificare capelli e barbe se non in linea con la nostra richiesta.

-uomini atletici, agonisti, sportivi

donne dai 18 anni ai 30 anni atletiche:

-capelli lunghi da altezza spalle in poi

-capelli di colore naturale (no tinte, no meches)

-no gel alle unghie, no smalto semipermanente!!!

-no tatuaggi (si gira in costume da bagno e/o in mare)

-no sopracciglia disegnate o tatuate

uomo africano dai 18 ai 35 anni molto alto 1.90 circa e possente: bagnino

uomini e donne 18/70 anni turisti o dall’aspetto da turista europeo (inglesi, tedeschi ecc..)

africani dai 18 ai 35 bei fisici

sportivi che praticano windsurf, kitesurf e altri sport acquatici

veri bagnini

uomini dai 30 ai 70 anni:

-sbarbati o disposti a tagliare barba

-tagli non moderni, non doppio taglio, non capelli rasati ai lati, non capelli colorati!!

-no tatuaggi (si gira in costume da bagno e/o in mare)

-disposti eventualmente a modificare capelli e barbe se non in linea con la nostra richiesta.

-uomini atletici, agonisti

donne dai 30 anni ai 70 anni:

-capelli lunghi da altezza spalle in poi

-capelli di colore naturale (no tinte, no meches)

-no gel alle unghie, no smalto semipermanente!!!

-no tatuaggi (si gira in costume da bagno e/o in mare)

-no sopracciglia disegnate o tatuate