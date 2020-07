Al via il servizio di assistenza sanitaria estiva nelle marine di Santa Maria al Bagno e Sant’Isidoro

È tutto pronto per l’attivazione dei punti di assistenza sanitaria estiva a Santa Maria al Bagno e Sant’Isidoro, marine di Nardò che resteranno aperti sino al 15 settembre. Un servizio fondamentale per l’utenza, in coincidenza della consueta crescita delle presenze nelle località rivierasche durante l’estate.

Quest’anno il Covid19, però, ha costretto a uno sforzo importante per trovare una soluzione a Sant’Isidoro, visto che i locali della proloco in via Marsala (presi in fitto dal Comune ogni anno a questo scopo) si sono rivelati inadeguati.

La Asl, infatti, provvede al personale medico e al servizio, mentre sono a carico del Comune la disponibilità dei locali, le utenze e la pulizia degli ambienti. Un sopralluogo e le verifiche tecniche del personale dell’Azienda Sanitaria Locale lo scorso 25 giugno hanno evidenziato la carenza di spazi idonei in quell’immobile alla luce della normativa anti-contagio. Per consentire agli utenti di avere il punto di assistenza sanitaria in tempo per la data di avvio programmata da “Via Miglietta”, il Comune ha pensato di mettere a disposizione una unità abitativa mobile di 6×2,5 metri, che sarà installata accanto ai locali della proloco e sarà utilizzabile da venerdì. Di fatto, “aggiungendo” un ambiente esterno ai locali. Ciò anche allo scopo di evitare di spostare in altro luogo il punto di assistenza e quindi di disorientare l’utenza.

Tempestivamente gli uffici comunali hanno anche risolto gli inevitabili passaggi burocratici delle autorizzazioni demaniali e paesaggistiche. La prima è stata fornita dall’ufficio Demanio dell’ente, la seconda è risultata superflua dopo una verifica presso la Soprintendenza e gli uffici regionali preposti (dal momento che il presidio sarà attivo complessivamente per un periodo di tempo inferiore al limite di 120 giorni superato il quale l’autorizzazione deve essere concessa).

Il recapito telefonico utile per Sant’Isidoro è il 334 6786536.

L’altro punto di assistenza sanitaria estiva è a Santa Maria al Bagno in via Aurelia n. 47 (angolo via Martiri D’Otranto) e il recapito telefonico è 334 6786537.