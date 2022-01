Pubblicato il bando per la selezione di 17 volontari per il Servizio Civile. Domande entro il 26 gennaio

Si dovranno presentare entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio prossimo le domanda di partecipazione – per un totale di 17 posti – per la selezione di giovani da impiegare in due progetti di Servizio Civile Universale, entrambi della durata di 12 mesi

Organizzati dalla Caritas diocesana di Ugento – Santa Maria di Leuca, sono due i progetti il primo “Reti educative per l’inclusione” (10 posti) e il secondo “Avanti il prossimo” (7 posti).

Chi può partecipare

Possono partecipare giovani dai 18 anni ai 29 non compiuti al momento della domanda, deve essere selezionata una sola sede dove si vuole fare il servizio, per il servizio i giovani riceveranno mensilmente per 12 mesi, la somma di 444,30 euro.

Reti educative per l’inclusione

Per il progetto “Reti educative per l’inclusione” le sedi di svolgimento saranno: Centro Caritas Diocesano di Tricase, la Parrocchia S. Sofia a Corsano (presso l’Oratorio San Michele Arcangelo), la Parrocchia S. Andrea Apostolo a Presicce – Acquarica ( presso l’Oratorio Don Tonino Bello), la Parrocchia S. Ippazio a Tiggiano (presso l’Oratorio S. Ippazio/sostegno scolastico) e la Parrocchia SS. Salvatore ad Alessano (presso l’Oratorio Parrocchiale). Il Progetto rientra nel settore “Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport” e nell’Area di intervento “Animazione culturale verso i minori”. L’obiettivo complessivo del progetto è colmare la povertà educativa attraverso l’aumento dei ragazzi frequentanti l’attività di sostegno allo studio e garantire il prosieguo nel percorso scolastico per il 100% degli stessi, inoltre per chi ha abbandonato la scuola pubblica prima di espletare l’obbligo formativo ed è ancora minore saranno proposti i corsi professionale per l’obbligo formativo, facendoli comprendere l’importanza per l’inserimento nella vita attiva della società.

Avanti il prossimo

Per il progetto “Avanti il prossimo” le sedi di svolgimento saranno: il Centro Caritas di Tricase- Piazza Cappuccini, l’Accoglienza e mensa presso “Maior Charitas” di Tricase e il Centro Caritas Parrocchiale S.S. Salvatore di Alessano. Il Settore è quello dell’ “Assistenza” e l’Area di Intervento “Adulti e terza età in condizioni di disagio”. L’obiettivo del progetto è di migliorare la condizione socio-economica degli adulti in stato di disagio, ponendo in essere percorsi di inclusione attiva, anche finanziaria e di prevenzione usura e rendendo protagonisti gli stessi bisognosi.

Tutte le informazioni tecniche sul Bando sono disponibili sul sito dedicato.

Le modalità di partecipazione

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone .

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono essere in possesso delle credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della domanda On-Line devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.

Informazioni

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al Centro Caritas Ugento – S. Maria di Leuca in Piazza Cappuccini, 15 a Tricase, (Lunedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00). Tel. 0833219865.