Servizio civile universale, a Gallipoli 8 posti per giovani volontari presso il Comune

Buone notizie per i giovani gallipolini: il Comune, infatti, ha ottenuto il finanziamento per il Servizio Civile Universale (SCU) per dare la possibilità a otto giovani, con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, di svolgere le attività presso l’Ente.

Sono due i progetti attivi per cui è possibile fare domanda: quattro posti per “Cultural hub” e altri quattro per “City hub”.

Il progetto “Cultural hub” pone come obiettivo quello di migliorare la tutela e la conservazione del patrimonio librario e archivistico e potenziare l’accessibilità e la fruizione delle biblioteche comunali e, più in generale, anche degli altri luoghi della cultura presenti sul territorio (es. musei civici, palazzi nobiliari, centri culturali). Il secondo progetto “City hub” ha come obiettivo quello di offrire ai cittadini un servizio di sportello informativo unico di primo orientamento sui servizi fruibili e le modalità di accesso, con un’attenzione particolare al target dei giovani e dei turisti, incrementando e destagionalizzando l’attuale servizio offerto dagli info point. L’obiettivo specifico è quello di potenziare l’accesso all’informazione e quindi alle opportunità e ai servizi offerti sul territorio, favorendone la fruizione.

Destinatari di entrambi i progetti sono giovani dai 18 ai 29 anni interessati a dedicare un anno della propria vita in favore della comunità, per un monte ore annuo pari a 1145, percependo un assegno mensile di 444,30 euro. L’esperienza del servizio civile garantisce ai partecipanti una forte crescita educativa, formativa e personale poiché arricchisce il loro bagaglio di conoscenze e il loro curriculum e si trasforma, a volte, in opportunità di lavoro.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023; per partecipare alla selezione occorre individuare il progetto e presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda online” (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

“Sempre disposti ad impegnarci e a costruire nuove opportunità per i cittadini – commenta il sindaco Stefano Minerva. Rinnovo il mio appello, rivolto ai giovani, di cogliere queste occasioni perché sono esperienze che restituiscono tanto in termini di formazione, crescita e opportunità”.

Tutte le informazioni sono presenti nella sezione news del sito istituzionale del Comune.